Росія заблокувала у Чорному морі вісім районів (карта)

Росія під приводом військових навчань заблокувала у Чорному морі вісім районів.
Про це повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, пославшись на Міжнародний координатор регіонів Середземного і Чорного морів.
Раніше РФ перекрила для навчань із ракетними та артилерійськими стрільбами західні сектори Чорного моря. Тепер же перекрито і південні сектори. Для проходу в Азовське море залишили вузький коридор.
- Раніше повідомлялося, що Росія з 13 по 19 лютого перекриває через нібито військові навчання майже все Азовське море і значну частину Чорного моря. МЗС України висловило протест, а у ВМС заявили про готовність до будь-яких провокацій росіян. Міністр оборони України закликав інші країни заборонити вхід російським кораблям у порти.
- 10 лютого РФ зняла блокаду в Азовському морі, але тепер закрила його з Чорного моря.