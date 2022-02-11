Россия заблокировала в Черном море восемь районов (карта)

Россия под предлогом военных учений заблокировала в Черном море восемь районов.

Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, сославшись на Международный координатор по регионам Средиземного и Черного морей.

Ранее РФ перекрыла для учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами западные сектора Черного моря. Теперь же перекрыты и южные сектора. Для прохода в Азовское море оставили узкий коридор.