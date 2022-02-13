Украина ищет в Черном море пути, чтобы избежать блокады портов

Министерство инфраструктуры поручило Госгидрографии провести замеры глубин в Черном море и найти пути для прохода торговых судов во избежание блокады портов.
Об этом пишет Мининфраструктуры в своем Facebook.
Там рассказали, что до 14 февраля Госгидрография проведет внеплановые замеры глубины для уточнения рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Там хотят найти морские коридоры для безопасного прохождения торговых судов из-за того, что Россия перекрыла значительные акватории в связи с якобы «военными учениями».
«Мы делаем все, чтобы не допустить какие-либо попытки блокирования украинской логистики, в частности морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности, сеянию паники», — рассказал министр Александр Кубраков.
Пока что кораблям рекомендуют использовать морской коридор в районе Днестровской банки. Согласно предварительным замерам глубина там составляет от 15 до 22 метров.
- Ранее сообщалось, что Россия с 13 по 19 февраля перекрывает из-за якобы военных учений почти все Азовское море и значительную часть Черного моря. Впервые после оккупации Крыма россияне перекрывают путь торговым судам в Украину.
- МИД Украины выразил протест, а в ВМС заявили о готовности к любым провокациям россиян. Министр обороны Украины призвал другие страны запретить вход российским кораблям в порты. США заявили, что Россия под предлогом военных учений нарушает морской суверенитет Украины.
- Впоследствии стало известно, что Россия отозвала перекрытие акватории в Азовском море. В Черном море все осталось без изменений. Спустя время Россия выпустила новые ограничения, которыми заблокировала 8 участков Черного моря.