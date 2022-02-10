Посольство США: Росія під приводом військових навчань порушує морський суверенітет України

Посольство США відреагувало на морську блокаду України Росією, назвавши її продовженням економічної війни.

«Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України», — сказано у заяві дипмісії у Twitter.