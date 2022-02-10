НАБУ взялося за справу депутата Олександра Трухіна — розслідує пропозицію хабара

Національне антикорупційне бюро розслідує пропозицію хабара поліцейським від народного депутата Олександра Трухіна після ДТП.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу в «Укрінформі».

«Ми розуміємо, що цю справу потрібно максимально швидко розслідувати для того, щоб з одного боку не було спекуляцій, тому що такі гучні справи завжди повʼязані зі спекуляціями, а з іншого, щоб, по можливості, наскільки це буде встановлено, дати відповіді на запитання», — сказав Ситник.

За словами директора, розслідування НАБУ знаходиться на початковому етапі, але низку допитів слідчі вже провели. Також бюро має відеозапис з місця ДТП. Ситник відмовився розкривати деталі, пославшись на таємницю слідства.

Днем раніше директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов казав, що допитані ДБР поліцейські не підтвердили пропозицію їм хабара від Трухіна. Чи був серед цих допитаних патрульний Сергій Петрик, він не уточнив. Журналістові «Української правди» Михайлу Ткачу Петрик підтверджував, що нардеп пропонував хабар. На відео також є кілька моментів, коли Трухін пропонує 150 тисяч «бонусу».