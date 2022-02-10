НАБУ взялося за справу депутата Олександра Трухіна — розслідує пропозицію хабара

Національне антикорупційне бюро розслідує пропозицію хабара поліцейським від народного депутата Олександра Трухіна після ДТП.
Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу в «Укрінформі».
«Ми розуміємо, що цю справу потрібно максимально швидко розслідувати для того, щоб з одного боку не було спекуляцій, тому що такі гучні справи завжди повʼязані зі спекуляціями, а з іншого, щоб, по можливості, наскільки це буде встановлено, дати відповіді на запитання», — сказав Ситник.
За словами директора, розслідування НАБУ знаходиться на початковому етапі, але низку допитів слідчі вже провели. Також бюро має відеозапис з місця ДТП. Ситник відмовився розкривати деталі, пославшись на таємницю слідства.
Днем раніше директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов казав, що допитані ДБР поліцейські не підтвердили пропозицію їм хабара від Трухіна. Чи був серед цих допитаних патрульний Сергій Петрик, він не уточнив. Журналістові «Української правди» Михайлу Ткачу Петрик підтверджував, що нардеп пропонував хабар. На відео також є кілька моментів, коли Трухін пропонує 150 тисяч «бонусу».
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції це відео.
- 7 лютого ДБР повідомили, що за кермом Audi був водій у червоній футболці (не Трухін).