ДТП із нардепом Трухіним: у ДБР розповіли, хто був за кермом Audi перед аварією

Державне бюро розслідувань встановило, що за кермом автомобіля Audi A8 у день ДТП на Бориспільській трасі перебував не нардеп Олександр Трухін, а «особа в одязі червоного кольору» (депутат на місці аварії був у діловому костюмі та білій сорочці).
Про це повідомили у ДБР після дослідження відео з камер відеоспостереження від Полтави до Борисполя, зокрема у центрі Борисполя.
Водночас у бюро зазначили, що на ділянці дороги, де сталася аварія, камери спостереження були демонтовані.
«Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання — п’ята — триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія», — наголосили у Держбюро.
За даними ДБР, наразі матеріали справи налічують понад 5 томів.
Окремо у Держбюро наголосили, що нині з’ясовують, чому поліція не передала відео з нагрудної камери патрульного Сергія Петрика, якого вже викликали на повторний допит, попри те, що ДБР подавало офіційне звернення про передачу всіх матеріалів. Наразі про підозру патрульному не йдеться.
Також слідчі звернулися до видання «Українська правда» та попросили передати всі наявні матеріали і вказати, звідки вони їх отримали.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції це відео.