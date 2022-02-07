ДТП із нардепом Трухіним: Держбюро розслідувань викликало на допит патрульного Петрика

Державне бюро розслідувань викликало на повторний допит патрульного поліцейського Сергія Петрика після оприлюднення відео з місця ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна.
Патрульний прибув на допит близько девʼятої ранку 7 лютого.
«Я здивований, що мене викликали, тому що я раніше вже був на допиті в ДБР. Після допиту у слідчого я вже буду знати, в чому ситуація і чи буде в мене підозра», — заявив Петрик журналістам біля будівлі бюро.
Він запевнив, що не мав доступу до боді-камери, після того як здав її до поліції.
Водночас Петрик не виключає, що можуть існувати відео з нагрудних камер інших поліцейських, які разом із ним були на місці ДТП.
Патрульний розповів, що не відчуває тиску «ні з боку керівництва, ні з боку політиків». Зі свого боку адвокат поліцейського Юрій Демченко назвав повторний виклик на допит «гібридною формою тиску на чинного працівника патрульної поліції».
Речниця ДБР Ольга Чиканова зазначила, що Петрика викликали як свідка.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції це відео.