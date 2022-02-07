ДТП із нардепом Трухіним: Держбюро розслідувань викликало на допит патрульного Петрика

Державне бюро розслідувань викликало на повторний допит патрульного поліцейського Сергія Петрика після оприлюднення відео з місця ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна.

Патрульний прибув на допит близько девʼятої ранку 7 лютого.

«Я здивований, що мене викликали, тому що я раніше вже був на допиті в ДБР. Після допиту у слідчого я вже буду знати, в чому ситуація і чи буде в мене підозра», — заявив Петрик журналістам біля будівлі бюро.

Він запевнив, що не мав доступу до боді-камери, після того як здав її до поліції.

Водночас Петрик не виключає, що можуть існувати відео з нагрудних камер інших поліцейських, які разом із ним були на місці ДТП.

Патрульний розповів, що не відчуває тиску «ні з боку керівництва, ні з боку політиків». Зі свого боку адвокат поліцейського Юрій Демченко назвав повторний виклик на допит «гібридною формою тиску на чинного працівника патрульної поліції».

Речниця ДБР Ольга Чиканова зазначила, що Петрика викликали як свідка.