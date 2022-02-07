ДТП с нардепом Трухиным: Госбюро расследований вызвало на допрос патрульного Петрика

Государственное бюро расследований вызвало на повторный допрос патрульного полицейского Сергея Петрика после обнародования видео с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

Патрульный прибыл на допрос около 9 часов утра 7 февраля.

«Я удивлен, что меня вызвали, потому что я раньше уже был на допросе в ГБР. После допроса у следователя я уже буду знать, в чем ситуация и будет ли у меня подозрение», — заявил Петрик журналистам возле здания бюро.

Он заверил, что не имел доступа к боди-камере, после того как сдал ее в полицию.

В то же время Петрик не исключает, что могут существовать видео с нагрудных камер других полицейских, которые вместе с ним были на месте ДТП.

Патрульный рассказал, что не испытывает давления «ни со стороны руководства, ни со стороны политиков». Со своей стороны, адвокат полицейского Юрий Демченко назвал повторный вызов на допрос «гибридной формой давления на действующего работника патрульной полиции».

Представитель ГБР Ольга Чиканова отметила, что Петрика вызвали как свидетеля.