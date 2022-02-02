ДТП с нардепом Трухиным: в Госбюро заявили, что полицейский не предоставил им то видео, которое дал журналистам

Государственное бюро расследований заявило, что допрашивало полицейского, который первым приехал на ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, но он не предоставил следователям ту информацию, которую предоставил журналистам.

Соответствующее заявление ГБР обнародовало 2 февраля.

Кроме этого Госбюро расследований заявляет, что у следствия не было этого видео, поэтому они истребуют его в законном порядке. Сейчас следствие продолжается, проводятся экспертизы.

1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. С камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел звонить главе МВД Денису Монастырскому (там это отрицают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные авто были «готовые» (пьяные), но драгер отказались проходить.

На следующий день после публикации видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство по нему.