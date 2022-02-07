ДТП с нардепом Трухиным: в ГБР рассказали, кто был за рулем Audi перед аварией

Государственное бюро расследований установило, что за рулем автомобиля Audi A8 в день ДТП на Бориспольской трассе находился не нардеп Александр Трухин, а «человек в одежде красного цвета» (депутат на месте аварии был в деловом костюме и белой рубашке).
Об этом сообщили в ГБР после исследования видео с камер видеонаблюдения от Полтавы до Борисполя, в частности в центре Борисполя.
В то же время в бюро отметили, что на участке дороги, где произошла авария, камеры наблюдения были демонтированы.
«Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Пока завершены четыре экспертизы, последняя — пятая — продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ о личности водителя», — отметили в Госбюро.
По данным ГБР, в настоящее время материалы дела насчитывают более 5 томов.
Отдельно в Госбюро подчеркнули, что сейчас выясняют, почему полиция не передала видео с нагрудной камеры патрульного Сергея Петрика, которого уже вызвали на повторный допрос, несмотря на то, что ГБР подавало официальное обращение о передаче всех материалов. Пока о подозрении патрульному речь не идет.
Следователи обратились к изданию «Украинская правда» и попросили передать все имеющиеся материалы и указать, откуда они их получили.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это опровергают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ДБР заявили, что не получали от полиции видео.