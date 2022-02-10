НАБУ взялось за дело депутата Александра Трухина — расследует предложение взятки

Национальное антикоррупционное бюро расследует предложение взятки полицейским от народного депутата Александра Трухина после ДТП.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в «Укринформе».

«Мы понимаем, что это дело нужно максимально быстро расследовать для того, чтобы с одной стороны не было спекуляций, потому что такие громкие дела всегда связаны со спекуляциями, а с другой, чтобы, по возможности, насколько это будет установлено, дать ответы на задаваемые вопросы», — сказал Сытник.

По словам директора, расследование НАБУ находится на начальном этапе, но ряд допросов следователи уже провели. Также у бюро есть видеозапись с месте ДТП. Сытник отказался раскрывать детали, сославшись на тайну следствия.

Днем ранее директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев говорил, что допрошенные ГБР полицейские не подтвердили предложение им взятки от Трухина. Был ли среди этих допрошенных патрульный Сергей Петрик он не уточнил. Журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу Петрик подтверждал, что нардеп предлагал взятку. На видео также есть несколько моментов, когда Трухин предлагает 150 тысяч «бонуса».