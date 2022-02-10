НАБУ взялось за дело депутата Александра Трухина — расследует предложение взятки

Национальное антикоррупционное бюро расследует предложение взятки полицейским от народного депутата Александра Трухина после ДТП.
Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в «Укринформе».
«Мы понимаем, что это дело нужно максимально быстро расследовать для того, чтобы с одной стороны не было спекуляций, потому что такие громкие дела всегда связаны со спекуляциями, а с другой, чтобы, по возможности, насколько это будет установлено, дать ответы на задаваемые вопросы», — сказал Сытник.
По словам директора, расследование НАБУ находится на начальном этапе, но ряд допросов следователи уже провели. Также у бюро есть видеозапись с месте ДТП. Сытник отказался раскрывать детали, сославшись на тайну следствия.
Днем ранее директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев говорил, что допрошенные ГБР полицейские не подтвердили предложение им взятки от Трухина. Был ли среди этих допрошенных патрульный Сергей Петрик он не уточнил. Журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу Петрик подтверждал, что нардеп предлагал взятку. На видео также есть несколько моментов, когда Трухин предлагает 150 тысяч «бонуса».
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их, убрав имя нардепа.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это отрицают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции видео.
- 7 февраля ГБР сообщили, что за рулем Audi был водитель в красной футболке (не Трухин).