ДТП с нардепом Трухиным: Полицейские на допросе в ГБР не подтвердили предложения взятки от депутат

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что допрошенные ГБР полицейские не подтвердили предложение им взятки от народного депутата Александра Трухина после ДТП.
Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает «Интерфакс-Украина».
Речь о полицейских, которые были на месте ДТП 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе.
«О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали», — сказал Сухачев, не уточнив, был ли среди них патрульный Сергей Петрик.
Его вызывали на допрос. Журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу он подтверждал, что нардеп предлагал взятку. На видео также есть несколько моментов, когда Трухин предлагает 150 тысяч «бонуса».
Сухачев также отметил, что на видео звучат «признаки совершения преступления» по соответствующей статье.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это опровергают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции видео.
- 7 февраля ГБР сообщили, что за рулем Audi был водитель в красной футболке (не Трухин).