ДТП с нардепом Трухиным: Полицейские на допросе в ГБР не подтвердили предложения взятки от депутат

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что допрошенные ГБР полицейские не подтвердили предложение им взятки от народного депутата Александра Трухина после ДТП.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает «Интерфакс-Украина».

Речь о полицейских, которые были на месте ДТП 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе.

«О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали», — сказал Сухачев, не уточнив, был ли среди них патрульный Сергей Петрик.

Его вызывали на допрос. Журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу он подтверждал, что нардеп предлагал взятку. На видео также есть несколько моментов, когда Трухин предлагает 150 тысяч «бонуса».

Сухачев также отметил, что на видео звучат «признаки совершения преступления» по соответствующей статье.