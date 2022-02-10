Данія не постачатиме зброю Україні, попри загрозу вторгнення Росії

«Вона занадто стара. Є причина, з якої вона на складах. Ми не можемо надіслати це», — сказав він.

Про це заявив міністр оборони країни Мортен Бодсков, повідомляє DR nyheder .

Данія не постачатиме Україні зброю на тлі загрози вторгнення Росії.

Зазначимо, йдеться про 400 ракет Stinger, постачання яких обговорювалося раніше.

Також Бодсков додав, що Данія не надаватиме Україні іншу зброю.

Водночас через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд Данії підвищив рівень готовності оборони, пише The Copenhagen Post.

Також Данія перекинула два винищувачі F-16 на острів Борнхольм для захисту свого повітряного простору.