Данія не постачатиме зброю Україні, попри загрозу вторгнення Росії

Данія не постачатиме Україні зброю на тлі загрози вторгнення Росії.
Про це заявив міністр оборони країни Мортен Бодсков, повідомляє DR nyheder.
«Вона занадто стара. Є причина, з якої вона на складах. Ми не можемо надіслати це», — сказав він.
Зазначимо, йдеться про 400 ракет Stinger, постачання яких обговорювалося раніше.
Також Бодсков додав, що Данія не надаватиме Україні іншу зброю.
Водночас через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд Данії підвищив рівень готовності оборони, пише The Copenhagen Post.
Також Данія перекинула два винищувачі F-16 на острів Борнхольм для захисту свого повітряного простору.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку й озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передадуть Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.
- Німеччина офіційно відмовляється постачати озброєння Україні для оборони, на відміну від США, Британії та інших союзників. Берлін не хоче конфлікту з Росією, про що відкрито заявила голова Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
- Поки Німеччина пообіцяла Україні мобільний польовий шпиталь Role-2 і 5 тисяч військових шоломів.
- 3 лютого міністр оборони України заявив, що Німеччина лише на словах пообіцяла шоломи, оскільки досі не дала письмове підтвердження. Але 7 лютого в Міноборони отримали відповідного листа.