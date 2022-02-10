Дания не будет поставлять оружие Украине, несмотря на угрозу вторжения России

Дания не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы вторжения России.
Об этом заявил министр обороны страны Мортен Бодсков, сообщает DR nyheder.
«Оно слишком старое. Есть причина, по которой оно на складах. Мы не можем послать это», — сказал он.
Отметим, речь идет о 400 ракетах Stinger, поставки которых обсуждались ранее.
Также Бодсков добавил, что Дания не будет предоставлять Украине другое оружие.
В то же время из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство Дании повысило уровень готовности обороны, пишет The Copenhagen Post.
Также Дания перебросила два истребителя F-16 на остров Борнхольм для защиты своего воздушного пространства.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику и вооружения для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии — мобильные госпитали и американское вооружение.
- Германия официально отказывается поставлять вооружение Украине для обороны, в отличие от США, Британии и других союзников. Берлин не хочет конфликта с Россией, о чем открыто заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.
- Пока Германия пообещала Украине мобильный полевой госпиталь Role-2 и 5 тысяч военных шлемов.
- 3 февраля министр обороны Украины заявил, что Германия только на словах пообещала шлемы, поскольку до сих пор не дала письменное подтверждение. Но 7 февраля в Минобороны получили соответствующее письмо.