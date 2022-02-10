Дания не будет поставлять оружие Украине, несмотря на угрозу вторжения России

«Оно слишком старое. Есть причина, по которой оно на складах. Мы не можем послать это», — сказал он.

Об этом заявил министр обороны страны Мортен Бодсков, сообщает DR nyheder .

Дания не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы вторжения России.

Отметим, речь идет о 400 ракетах Stinger, поставки которых обсуждались ранее.

Также Бодсков добавил, что Дания не будет предоставлять Украине другое оружие.

В то же время из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство Дании повысило уровень готовности обороны, пишет The Copenhagen Post.

Также Дания перебросила два истребителя F-16 на остров Борнхольм для защиты своего воздушного пространства.