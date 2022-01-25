Третий борт военной помощи США доставил в Украину 300 комплексов Javelin

Прибывшая сегодня в Украину военная помощь США включает 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin. В общей сложности прибыло 79 тонн безопасности для вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

«Сегодня вечером в аэропорт Борисполь в Киев прибыла третья партия пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов, принятого президентом Джо Байденом. Соединенные Штаты поддерживают Украину, и мы будем продолжать оказывать необходимую поддержку в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил союзников за помощь и анонсировал прибытие четвертого борта.