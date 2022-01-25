Третий борт военной помощи США доставил в Украину 300 комплексов Javelin

Прибывшая сегодня в Украину военная помощь США включает 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin. В общей сложности прибыло 79 тонн безопасности для вооруженных сил Украины.
Об этом сообщило посольство США в Украине.
«Сегодня вечером в аэропорт Борисполь в Киев прибыла третья партия пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов, принятого президентом Джо Байденом. Соединенные Штаты поддерживают Украину, и мы будем продолжать оказывать необходимую поддержку в дальнейшем», — говорится в сообщении.
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил союзников за помощь и анонсировал прибытие четвертого борта.
Предыдущие две партии прибыли 22 января и 23 января соответственно. Среди оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. Недавно США выделили дополнительно $200 миллионов на военную помощь Украине.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи. В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и многого другого. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составила более $130 миллионов.