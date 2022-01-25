Третій борт військової допомоги США доставив в Україну 300 комплексів Javelin

Військова допомога США, що прибула сьогодні в Україну, включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin. Загалом прибуло 79 тонн безпекової допомоги для Збройних Сил України.
Про це повідомило посольство США в Україні.
«Сьогодні ввечері до аеропорту Бориспіль у Києві прибула третя партія з пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів, ухваленого президентом Джо Байденом. Сполучені Штати підтримують Україну, і ми продовжуватимемо надавати необхідну підтримку», — ідеться у повідомленні.
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував союзникам за допомогу та анонсував прибуття четвертого борта.
Попередні два партії прибули 22 січня і 23 січня відповідно. Серед зброї та боєприпасів, зокрема, були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Нещодавно США виділили додатково $200 мільйонів на військову допомогу Україні.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.