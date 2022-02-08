Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь Role-2. Пока украинская сторона получила только символический ключ.

Об этом в своем Facebook написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывают Германия и Эстония в лечении наших раненых и в военной медицине. Вместе с тем, мы бы хотели, чтобы раненых было меньше, а потому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины у Агентства НАТО по поддержке и поставке», — отметила она.

Также на церемонии подписания договора присутствовала и командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко. Сам госпиталь будет доставлен в Украину позже.

В Минобороны рассказали, что госпиталь был передан также при софинансировании Германии.

Сам госпиталь предназначен для развертывания в полевых условиях. Он обеспечивает предоставление медицинской помощи одной военной бригаде. Все модели можно развернуть и свернуть за 20 минут.