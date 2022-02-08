Естонія передала Україні мобільний польовий госпіталь Role-2. Поки що українська сторона отримала лише символічний ключ.

Про це у своєму Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надають Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання», — зазначила вона.

Також на церемонії підписання договору була присутня і командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко. Сам госпіталь буде доставлений до України пізніше.

У Міноборони розповіли, що госпіталь був переданий також за співфінансування Німеччини.

Сам госпіталь призначений для розгортання у польових умовах. Він забезпечує надання медичної допомоги одній військовій бригаді. Усі моделі можна розгорнути та згорнути за 20 хвилин.