Розстріл у Дніпрі: комісія МВС виявила порушення у військовій частині, де служив нацгвардієць Рябчук

Комісія з розслідування стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі, в якій загинули п’ятеро людей, виявила низку порушень у військовій частині, де служив нацгвардієць-строковик Артемій Рябчук.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута», — розповів він.

За словами Єніна, також викликає запитання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців, зокрема в аптечці була відсутня низка медикаментів.