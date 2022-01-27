Поліція допитала хлопця, який розстріляв військових у Дніпрі. ЗМІ опублікували відео розмови, а нардеп назвала попередню причину

Поліція допитала 21-річного Артема Рябчука, який у Дніпрі вранці 27 січня розстріляв пʼятьох людей на заводі «Південмаш». Відео розмови виданню «Сегодня» надало джерело у правоохоронних органах.
Артем Рябчук розповів, що сидів у тривожній групі, яка має автомати, що зберігаються у спеціальному ящику із замком, «але його ніколи не закривали».
«Я беру автомат, у нас підсумки є і магазини по 10 набоїв. Я заряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які знаходяться в КЗЗ [комплекс засобів захисту] — там були два терміновики і один контрактник. Один терміновик зі старшого призову примудрився якось втекти», — розповів Артем.
Хлопець заявив, що знав про те, що тривожна група звʼязується з частиною кожні 30 хвилин для доповіді обстановки — тому він вистрілив в ІТЗО.
«Після чого у відкритий сейф заходжу, забираю всі ріжки [...] і йду до будівлі заводоуправління. Там жінка мене не випускала. Кажу — відкрийте ключ, треба терміново вийти, вона відмовила. Я вистрілив їй у голову», — розповів хлопець і додав, що стріляв по дверному замку, сподіваючись, що він вилетить і можна буде вийти, але не вдалося. Потім Артем знайшов на території місце, через яке зможе перестрибнути, перерізав колючий дріт і вийшов. Далі хлопець ходив житловими районами Дніпра у пошуках притулку, потім на трасі спіймав машину, яка підвезла його до лівого берега міста. Далі він просто йшов і врешті попросив зустрічну жінку викликати поліцію.
Народний депутат фракції «Слуга народу» Юлія Яцик опублікувала у Telegram-каналі попередню інформацію щодо причин інциденту: «Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву, а ті не вжили жодних заходів, визнали його «стукачем» та почали знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує».
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Facebook відео, як Артема Рябчука затримували.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21 річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали у передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Міністерство внутрішніх справ створить комісію, яка зʼясує, як Рябчук проходив медкомісію та зʼясує його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Держбюро розслідувань вже відкрило провадження щодо керівництва Нацгвардії через недбалість під час організації охорони важливих державних об’єктів.