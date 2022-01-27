У Дніпропетровській області затримали нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей та втік зі зброєю

У Дніпропетровськый області правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії Артема Рябчука, який напередодні розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку.

Про це у день інциденту, 27 січня, повідомив мер Дніпра Борис Філатов, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Хлопця затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому.

Міністр Монастирський зазначив, що Артем Рябчук понесе «найсуворішу відповідальність», а також, за наказом міністра, створять комісію, яка вивчатиме обставини, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Також комісія вивчить обставини, за яких Рябчук проходив військову медичну комісію, а також його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

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Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки — «у тому числі кадрові».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що насамперед будуть вивчати питання, чи не піддавався військовий психологічному тиску в колективі.