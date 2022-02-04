Розстріл військових у Дніпрі: Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень, у ДБР заперечують повідомлення про тиск

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який підозрюється в убивстві пʼяти людей, відмовився від усіх своїх свідчень.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

«Підозрюваний звернувся до слідчого з заявою про відмову від попередніх свідчень. Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування, адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази», — заявили в ДБР.

Там додали, що психологічного тиску на Рябчука не чинили, а всі слідчі дії із ним відбувалися за участю його адвоката.

Раніше колишній депутат Ігор Мосійчук писав, що Рябчук дав свідчення під тиском. Мосійчук опублікував 3 лютого фото його можливої заяви. Також він вказував, що єдині адвокати підозрюваного — Таміла Ульянова і Денис Гордєєв.

Джерело «Бабеля» в ДБР пояснило, що Рябчук може вибирати будь-яку лінію для свого захисту, але його неналежна поведінка на цьому етапі тільки йому зашкодить, бо це буде враховано судом при визначенні міри покарання. У слідства є покази потерпілих, відеозаписи, незабаром отримають результати експертиз (порохових газів на одязі, слідів крові, балістичної). Він додав, що в ситуації Рябчука (загрожує довічне увʼязнення) його свідчення не мають великого значення для доведення провини.

Адвокат Таміла Ульянова відмовилася коментувати причини відмови Рябчука від свідчень. 12 лютого вона планує дати пресконференцію щодо деталей справи.