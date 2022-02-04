Расстрел военных в Днепре: Рябчук отказался от всех своих показаний, в ГБР отрицают сообщения о давлении

Подозреваемый в убийстве пяти человек нацгвардеец Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний.
Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.
«Подозреваемый обратился к следователю с заявлением об отказе от предварительных показаний. Но это никак не повлияет на ход досудебного расследования, поскольку у следствия есть достаточный массив доказательной базы», — заявили в ГБР.
Там добавили, что психологического давления на Рябчука не оказывалось, авсе следственные действия с ним проводили при участии его адвоката.
Ранее бывший депутат Игорь Мосийчук писал, что Рябчук дал показания под давлением. Мосийчук опубликовал 3 февраля фото его возможного заявления. Также он указывал, что единственные адвокаты подозреваемого — Тамила Ульянова и Денис Гордеев.
Источник «Бабеля» в ГБР пояснил, что Рябчук может выбирать любую линию для своей защиты, но его ненадлежащее поведение на данном этапе только ему навредит, потому что суд учтет его при определении меры наказания. У следствия есть показания потерпевших, видеозаписи, вскоре получат результаты экспертиз (пороховых газов на одежде, следов крови, баллистической). Он добавил, что в ситуации Рябчука (грозит пожизненное заключение) его показания не имеют большого значения для доказательства вины.
Адвокат Тамила Ульянова отказалась комментировать причины отказа Рябчука от показаний. 12 февраля она планирует дать пресс-конференцию о деталях дела.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позднее в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал хронологию своего преступления.
- Артемию Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе неуставные отношения.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку.
- 28 января Рябчука взяли под стражу. Он признал свою вину. На следующий день в Днепре простились с погибшими.