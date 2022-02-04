Расстрел военных в Днепре: Рябчук отказался от всех своих показаний, в ГБР отрицают сообщения о давлении

Подозреваемый в убийстве пяти человек нацгвардеец Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний.

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

«Подозреваемый обратился к следователю с заявлением об отказе от предварительных показаний. Но это никак не повлияет на ход досудебного расследования, поскольку у следствия есть достаточный массив доказательной базы», — заявили в ГБР.

Там добавили, что психологического давления на Рябчука не оказывалось, авсе следственные действия с ним проводили при участии его адвоката.

Ранее бывший депутат Игорь Мосийчук писал, что Рябчук дал показания под давлением. Мосийчук опубликовал 3 февраля фото его возможного заявления. Также он указывал, что единственные адвокаты подозреваемого — Тамила Ульянова и Денис Гордеев.

Источник «Бабеля» в ГБР пояснил, что Рябчук может выбирать любую линию для своей защиты, но его ненадлежащее поведение на данном этапе только ему навредит, потому что суд учтет его при определении меры наказания. У следствия есть показания потерпевших, видеозаписи, вскоре получат результаты экспертиз (пороховых газов на одежде, следов крови, баллистической). Он добавил, что в ситуации Рябчука (грозит пожизненное заключение) его показания не имеют большого значения для доказательства вины.

Адвокат Тамила Ульянова отказалась комментировать причины отказа Рябчука от показаний. 12 февраля она планирует дать пресс-конференцию о деталях дела.