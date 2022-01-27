Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после расстрела военных в Днепре. Кроме того, он устранил командование полка, в котором произошел трагический инцидент.

Об этом Балан заявил на брифинге в Днепре.

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт главе МВД и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», — заявил военный.