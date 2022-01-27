Расстрел военных в Днепре: солдат сам сдался полиции, ГБР уже расследует служебную халатность руководства Нацгвардии

Военный Национальной гвардии 21-летний Артем Рябчук, который утром 27 января в Днепре расстрелял пятерых человек на территории завода «Южмаш», сам связался с правоохранителями и сдался им.
Об этом сообщил заместитель директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимир Шило, который находится на месте происшествия.
По его словам, Артем Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.
Кроме этого, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство из-за служебной халатности руководства Национальной гвардии, что повлекло трагедию. Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что должностные лица Нацгвардии «в условиях особого периода» небрежно относились к службе, когда организовывали охрану важных государственных объектов.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода 21-летний военный Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Министерство внутренних дел создаст комиссию, которая выяснит, как Рябчук проходил медкомиссию, и выяснит его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.