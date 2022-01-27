Розстріл військових у Дніпрі: солдат сам здався поліції, ДБР вже розслідує службову недбалість керівництва Нацгвардії

Військовий Національної гвардії 21-річний Артем Рябчук, який вранці 27 січня у Дніпрі розстріляв пʼятьох людей на території заводу «Південмаш», сам звʼязався з правоохоронцями та здався їм.

Про це повідомив заступник директора територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві Володимир Шило, який наразі перебуває на місці події.

За його словами, Артем Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

Крім цього, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії. Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що посадовці Нацгвардії «в умовах особливого періоду» недбало ставилися до служби, коли організовували охорону важливих державних об’єктів.