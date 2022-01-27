Розстріл військових у Дніпрі: солдат сам здався поліції, ДБР вже розслідує службову недбалість керівництва Нацгвардії

Військовий Національної гвардії 21-річний Артем Рябчук, який вранці 27 січня у Дніпрі розстріляв пʼятьох людей на території заводу «Південмаш», сам звʼязався з правоохоронцями та здався їм.
Про це повідомив заступник директора територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві Володимир Шило, який наразі перебуває на місці події.
За його словами, Артем Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.
Крім цього, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії. Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що посадовці Нацгвардії «в умовах особливого періоду» недбало ставилися до служби, коли організовували охорону важливих державних об’єктів.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали у передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Міністерство внутрішніх справ створить комісію, яка зʼясує, як Рябчук проходив медкомісію, та зʼясує його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.