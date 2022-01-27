Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку після розстрілу військових у Дніпрі. Крім того, він усунув командування полку, у якому стався трагічний інцидент.
Про це Балан заявив на брифінгу в Дніпрі.
«З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт главі МВС та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії», — заявив військовий.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали у передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Міністерство внутрішніх справ створить комісію, яка зʼясує, як Рябчук проходив медкомісію та зʼясує його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Держбюро розслідувань вже відкрило провадження щодо керівництва Нацгвардії через недбалість під час організації охорони важливих державних об’єктів.
- Артему Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, незабаром перевірять його психічний стан.