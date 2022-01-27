Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку після розстрілу військових у Дніпрі. Крім того, він усунув командування полку, у якому стався трагічний інцидент.

Про це Балан заявив на брифінгу в Дніпрі.

«З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт главі МВС та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії», — заявив військовий.