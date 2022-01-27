Стрілянина у Дніпрі: Артему Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, незабаром перевірять його психічний стан

Слідчі уже оглянули місце події та допитали свідків (у тому числі одного із поранених). Далі правоохоронці мають встановити, чи не перебував хлопець у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння, а також незабаром йому призначать експертизу психічного стану. Мотиви вчинку поки невідомі.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило на брифінгу у день інциденту, 27 січня.

Слідчі повідомили про підозру за трьома статтями Артему Рябчуку, який у Дніпрі вранці 27 січня розстріляв пʼятьох людей на заводі «Південмаш» .

Зараз слідчі вивчають кілька версій, у тому числі і не уставні відносини (інші версії оприлюднять після того, як їх сформують). Перед цим народний депутат фракції «Слуга народу» Юлія Яцик опублікувала у Telegram-каналі попередню інформацію щодо причин інциденту: «Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву, а ті не вжили жодних заходів, визнали його «стукачем» та почали знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує».

ДБР також вивчить, яким чином у виданнях та соціальних мережах зʼявилось відео з моментом розстрілу.

Крім цього, Держбюро розслідувань також почало розслідувати службову недбалість керівництва Нацгвардії. Слідство буде вивчати, як організували процес несення служби і статутні відносини — це стосується і всіх інших частин Нацгвардії по країні.