Стрельба в Днепре: Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние

Следователи сообщили о подозрении по трем статьям Артему Рябчуку, который в Днепре утром 27 января расстрелял пять человек на заводе «Южмаш».

Об этом Государственное бюро расследований сообщило на брифинге в день инцидента, 27 января.

О подозрении сообщили по трем статьям Уголовного кодекса:

статья 115 – умышленное убийство;

408 — дезертирство;

410 — похищение, присвоение военным оружия и припасов.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста без права на залог.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей (в том числе одного из раненых). Далее правоохранители должны установить, не находился ли парень в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также ему назначат экспертизу психического состояния. Мотивы поступка пока неизвестны.