Стрельба в Днепре: Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние

Следователи сообщили о подозрении по трем статьям Артему Рябчуку, который в Днепре утром 27 января расстрелял пять человек на заводе «Южмаш».
Об этом Государственное бюро расследований сообщило на брифинге в день инцидента, 27 января.
О подозрении сообщили по трем статьям Уголовного кодекса:
- статья 115 – умышленное убийство;
- 408 — дезертирство;
- 410 — похищение, присвоение военным оружия и припасов.
Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста без права на залог.
Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей (в том числе одного из раненых). Далее правоохранители должны установить, не находился ли парень в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также ему назначат экспертизу психического состояния. Мотивы поступка пока неизвестны.
Сейчас следователи изучают несколько версий, в том числе и не уставные отношения (остальные версии обнародуют после того, как их сформируют). Перед этим народный депутат фракции «Слуга народа» Юлия Яцик опубликовала в Telegram-канале предварительную информацию о причинах инцидента: «Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству, а те не приняли никаких мер, признали его «стукачом» и начали издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет».
ГБР также изучит, каким образом в изданиях и социальных сетях появилось видео с моментом расстрела.
Кроме того, Госбюро расследований также начало расследовать служебную халатность руководства Нацгвардии. Следствие будет изучать, как они организовали процесс несения службы и уставные отношения – это касается и всех остальных частей Нацгвардии по стране.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний военный Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Министерство внутренних дел создаст комиссию, которая выяснит, как Рябчук проходил медкомиссию, и выяснит его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. Госбюро расследований уже открыло производство в отношении руководства Нацгвардии из-за халатности при организации охраны важных государственных объектов.