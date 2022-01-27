Нацгвардия назвала имена военных, которых убил Артем Рябчук

Командование Национальной гвардии обнародовало имена четырех военнослужащих и гражданской, которых в Днепре расстрелял нацгвардеец Артем Рябчук.
Погибли старший лейтенант Александр Буганов, младший лейтенант Александр Драган, старший солдат Артем Левкивский, солдат Леонид Черник и контролер пропускного пункта Вера Лебединец, которая была убила, по словам Рябчука, после отказа открыть ему ворота.
Сейчас в Нацгвардии массово собирают кровь для раненых.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позднее в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал хронологию своего преступления.
- Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе и неуставные отношения.
- Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.