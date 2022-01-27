Нацгвардія назвала імена військових, яких убив Артем Рябчук

Командування Національної гвардії оприлюднило імена чотирьох військовослужбовців і цивільної, яких у Дніпрі розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук.

Загинули старший лейтенант Олександр Буганов, молодший лейтенант Олександр Драган, старший солдат Артем Левківський, солдат Леонід Чернік і контролер пропускного пункту Віра Лебединець, яка була вбита, за словами Рябчука, після відмови відчинити йому ворота.

Нині в Нацгвардії масово збирають кров для поранених.