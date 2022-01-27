Нацгвардія назвала імена військових, яких убив Артем Рябчук

Командування Національної гвардії оприлюднило імена чотирьох військовослужбовців і цивільної, яких у Дніпрі розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук.
Загинули старший лейтенант Олександр Буганов, молодший лейтенант Олександр Драган, старший солдат Артем Левківський, солдат Леонід Чернік і контролер пропускного пункту Віра Лебединець, яка була вбита, за словами Рябчука, після відмови відчинити йому ворота.
Нині в Нацгвардії масово збирають кров для поранених.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Пізніше у ЗМІ зʼявилися відео допиту і затримання Рябчука. На записах він розповів про хронологію свого злочину.
- Артему Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, невдовзі перевірять його психічний стан. Слідчі вивчають кілька версій, зокрема й неуставні відносини.
- Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.