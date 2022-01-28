Нацгвардейца, расстрелявшего пять человек в Днепре, взяли под стражу. Рябчук признал свою вину

Кировский районный суд Днепра взял под стражу на 60 суток нацгвардейца Артема Рябчука, который утром 27 января расстрелял пять человек на заводе «Южмаш».
Соответствующую меру судьи избрали вечером 28 января.
В то же время суд постановил, что cодержать под стражей нацгвардейца будут в СИЗО (Днепровское учреждение исполнения наказаний № 4) до 27 марта без возможности внесения залога.
Прокуратура просила взять Рябчука под стражу на 60 суток без права внесения залога и держать его под арестом на гауптвахте там, где он служил.
Отметим, когда Рябчуку во время судебного заседания предоставили слово, он заверил, что полностью осознает свою вину, и заявил, что ему «искренне жаль тех людей, которым он причинил боль своим поступком».
«Мне тяжело вспоминать то время, 26—27 число ночью. После задержания прокурор и следователь провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказал, как было. После того как добровольно сдался. Мое единственное желание — не отправляйте меня на гауптвахту, а в СИЗО», — сказал Рябчук.
По словам его адвоката, парень не хочет возвращаться туда, где над ним издевались.
Нацгвардейцу грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний военный Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук сбежал с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позже в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал о хронологии своего преступления.
- Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе и неуставные отношения.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.