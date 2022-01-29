У Дніпрі попрощалися з військовими Національної гвардії, яких застрелили на заводі «Південмаш»

У Дніпрі в суботу, 29 січня, попрощалися з військовими Національної гвардії, яких застрелили на території заводу «Південмаш».
На панахиді були присутні керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники всіх правоохоронних органів і військовослужбовці. Після панахиди відбудеться зустріч з рідними загиблих.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також відвідав ще пʼятьох поранених унаслідок стрілянини військових. Вони перебувають у лікарні імені Мечникова. Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою. Ігор Семенченко отримав поранення в живіт, лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, але з позитивною динамікою. Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. У пʼятницю, 28 січня, дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.
Крім цього, 29 січня у кожній військовій частині Національної гвардії відбудуться жалобні заходи за загиблими: хвилина мовчання і приспущення прапорів.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Пізніше у ЗМІ зʼявилися відео допиту і затримання Рябчука. На записах він розповів про хронологію свого злочину.
- Артему Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, невдовзі перевірять його психічний стан. Слідчі вивчають кілька версій, зокрема й неуставні відносини. 28 січня Рябчука заарештували, він визнав свою вину.
- Через цей інцидент командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.