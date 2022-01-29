У Дніпрі попрощалися з військовими Національної гвардії, яких застрелили на заводі «Південмаш»

У Дніпрі в суботу, 29 січня, попрощалися з військовими Національної гвардії, яких застрелили на території заводу «Південмаш».

На панахиді були присутні керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники всіх правоохоронних органів і військовослужбовці. Після панахиди відбудеться зустріч з рідними загиблих.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також відвідав ще пʼятьох поранених унаслідок стрілянини військових. Вони перебувають у лікарні імені Мечникова. Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою. Ігор Семенченко отримав поранення в живіт, лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, але з позитивною динамікою. Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. У пʼятницю, 28 січня, дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

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Крім цього, 29 січня у кожній військовій частині Національної гвардії відбудуться жалобні заходи за загиблими: хвилина мовчання і приспущення прапорів.