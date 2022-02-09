Расстрел в Днепре: комиссия МВД выявила нарушения в воинской части, где служил нацгвардеец Рябчук

Комиссия по расследованию стрельбы на заводе «Южмаш» в Днепре, в которой погибли пять человек, выявила ряд нарушений в воинской части, где служил нацгвардеец-срочник Артемий Рябчук.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«Выявлены нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за ставницей для оружия, которая должна быть должным образом заперта», — рассказал он.

По словам Енина, также вызывает вопросы качество инструктажа перед заступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих, в частности в аптечке отсутствовал ряд медикаментов.