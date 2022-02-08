У «Дії» з’явиться нова послуга — громадські опитування

Президент Володимир Зеленський анонсував появу нової послуги в «Дії» — громадських опитувань. За допомогою них влада отримає можливість дізнаватися думку народу.

Про це він заявив на Diia Summit 8 лютого.

«Держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси в державі для всіх, і не тільки через класичні інструменти, але й застосовуючи сучасні технології — це народовладдя в максимально широкій формі: офлайн та онлайн. І сьогодні ми робимо перший крок на шляху до цього», — пояснив Зеленський.

Напередодні уряд ухвалив постанову для запуску цієї послуги. Згідно з документом, взяти участь в опитуванні зможуть українців віком від 14 років. Результати опитувань відображатимуться на порталі або в додатку за згодою замовників (органу влади).

Також зазначається, що опитування через «Дію» не є голосуванням (референдумом), виборами, формою публічного обговорення чи електронних консультацій з громадськістю. Ці опитування зможуть проводити будь-які органи влади.