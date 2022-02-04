У додатку «Дія» зʼявиться нова функція для водіїв. Охочі можуть взяти участь у тестуванні

Незабаром у додатку «Дія» зʼявиться нова функція для водіїв автомобілів — належний користувач.

Про це повідомляється на офіційному каналі додатку.

Функція дозволить у кілька кліків поділитися документом із рідними на право керувати автомобілем. У такому разі штрафи за порушення сплачуватиме безпосередньо водій, а не власник авто.

«Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж онлайн у кабінеті водія. Зараз ми тестуємо можливість зробити це в «Дії» за кілька кліків», — сказано в повідомленні.

Наразі нова послуга на стадії бета-тесту. Усі охочі можуть взяти участь у ньому, зареєструвавшись за цим посиланням. Відповідь та інструкція надійде на електронну пошту.