В приложении «Дія» появится новая функция для водителей. Желающие могут поучаствовать в тестировании

Вскоре в приложении «Дія» появится новая функция для водителей автомобилей — надлежащий пользователь.
Об этом сообщается на официальном канале приложения.
Функция позволит в несколько кликов поделиться документом на право водить автомобиль с родными. В таком случае штрафы за нарушение будет платить непосредственно водитель, а не владелец авто.
«Ранее назначить надлежащего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в «Дія» в несколько кликов», — сказано в сообщении.
Сейчас новая услуга на стадии бета-теста. Все желающие могут поучаствовать в нем, зарегистрировавшись по этой ссылке. Ответ с инструкцией придет на электронную почту.
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