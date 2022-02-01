В приложении «Дія» появился сертификат бустерной дозы

В приложении «Дія» появился сертификат о прививке бустерной дозой вакцины против коронавируса.

Чтобы его получить, нужно зайти в меню «Услуги», выбрать «COVID-сертификаты» и сгенерировать документ, после чего он подтянется к сертификату о вакцинации.

Данные о бустерной дозе будут указаны в предыдущих внутренних и международных сертификатах.

Как и с предыдущими обновлениями, услуга в первые дни запуска может сбоить.