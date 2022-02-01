В приложении «Дія» появился сертификат бустерной дозы

В приложении «Дія» появился сертификат о прививке бустерной дозой вакцины против коронавируса.
Чтобы его получить, нужно зайти в меню «Услуги», выбрать «COVID-сертификаты» и сгенерировать документ, после чего он подтянется к сертификату о вакцинации.
Данные о бустерной дозе будут указаны в предыдущих внутренних и международных сертификатах.
Как и с предыдущими обновлениями, услуга в первые дни запуска может сбоить.
- В Украине разрешили бустерную вакцинацию для людей от 18 лет 6 января 2021 года. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки.
- По данным Минздрава, на 1 февраля бустерную дозу получили 16 372 украинца.