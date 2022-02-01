У додатку «Дія» зʼявився сертифікат бустерної дози

У додатку «Дія» зʼявився сертифікат про щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу.

Щоб його отримати, потрібно зайти в меню «Послуги», обрати «COVID-сертифікати» і згенерувати документ, після чого він підтягнеться до сертифіката про вакцинацію.

Дані про бустерну дозу будуть вказані у попередніх внутрішніх і міжнародних сертифікатах.

Як і з попередніми оновленнями, послуга у перші дні запуску може збоїти.