У додатку «Дія» зʼявився сертифікат бустерної дози

У додатку «Дія» зʼявився сертифікат про щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу.
Щоб його отримати, потрібно зайти в меню «Послуги», обрати «COVID-сертифікати» і згенерувати документ, після чого він підтягнеться до сертифіката про вакцинацію.
Дані про бустерну дозу будуть вказані у попередніх внутрішніх і міжнародних сертифікатах.
Як і з попередніми оновленнями, послуга у перші дні запуску може збоїти.
- В Україні дозволили бустерну вакцинацію для людей віком від 18 років 6 січня 2021 року. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була раніше щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення.
- За даними Міністерства охорони здоровʼя, станом на 1 лютого бустерну дозу отримали 16 372 українці.