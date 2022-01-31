В Минцифры сообщили, что COVID-сертификаты о бустерной дозе появятся в «Дії» до конца недели

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что до конца недели в «Дії» появятся сертификаты о вакцинации бустерной дозой. Они будут указаны в предыдущих внутренних и международных сертификатах.
Об этом пишет «РБК-Украина».
«Бустерная доза вакцины будет отражена во внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по тому же алгоритму, что и сейчас», — пояснили в ведомстве.
Там подчеркнули, что эти сертификаты появятся по завершении всех технических работ. После отправки запроса COVID-сертификат обновится и в нем будет указана бустерная доза.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.