ФЛП в приложении «Дія» теперь могут подать годовую декларацию

В приложении «Дія» теперь можно подать годовую декларацию физлица-предпринимателя для 1, 2 и 3-й групп.

Об этом сообщили на официальном канале приложения, а министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал видео с инструкцией.

Новая услуга позволяет подать декларацию в несколько кликов. Она освободит физлиц от необходимости нанимать бухгалтера или переплачивать за сервис.

Чтобы подать декларацию ФЛП первой и второй групп, нужно выбрать «Услуги», «Налоги ФЛП», «Декларации», указать сумму дохода за год и контактные данные, внимательно проверить информацию и подписать декларацию электронной подписью.

Для ФЛП третьей группы инструкция следующая — выбрать «Услуги», «Налоги ФЛП», «Декларации», указать сумму дохода только за 4 квартал («Дія» сделает запрос за остальные кварталы в налоговую и сама подтянет доход за 9 месяцев), отредактировать данные/суммы в декларации и подписать.