«Только моргнуть». Минцифры представило обновленную функцию «Дія.Підпис»

Министерство цифровой трансформации представило обновленную версию цифровой подписи в приложении «Дія».

Об этом министерство сообщило в Telegram.

«Если раньше, чтобы подтвердить личность и подписать электронный документ, нужно было крутить головой, то сейчас достаточно лишь моргнуть», — сообщили в ведомстве.

Минцифры напомнило, что с этой подписью можно заверить любой PDF-документ: заявление на портале «Дія», бизнес-контракты, официальные письма, заявления, договоры, доверенность и прочие. По-прежнему, чтобы пользоваться функцией «Дія.Підпис», нужно иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт в «Дії».