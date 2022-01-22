ФОПи в додатку «Дія» тепер можуть подати річну декларацію

У додатку «Дія» тепер можна подати річну декларацію фізособи-підприємця для 1, 2 та 3-ї груп.

Про це повідомили на офіційному каналі додатку, а міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео з інструкцією.

Нова послуга дозволяє подати декларацію у кілька кліків. Вона звільнить фізосіб від необхідності наймати бухгалтера або переплачувати за сервіс.

Щоб подати декларацію ФОП першої та другої груп, потрібно обрати «Послуги», «Податки ФОП», «Декларації», вказати суму доходу за рік і контактні дані, уважно перевірити інформацію та підписати декларацію електронним підписом.

Для ФОП третьої групи інструкція наступна — обрати «Послуги», «Податки ФОП», «Декларації», вказати суму доходу лише за 4 квартал («Дія» зробить запит за решту кварталів у податкову і сама підтягне дохід за 9 місяців), відредагувати дані/суми в декларації та підписати.