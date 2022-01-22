В Україні створять сервіс, який сповіщатиме про перевірку даних українців у реєстрах

В Україні запустять послугу «єЗахист» у додатку «Дія» та сервіс, що сповіщатиме про перевірку даних у реєстрах.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми ухвалили рішення запустити найближчим часом послугу «єЗахист» у додатку «Дія». Де кожен громадянин зможе дізнатися базові правила кібербезпеки, у яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю буде приходити сповіщення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі», — написав він.