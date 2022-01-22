В Украине создадут сервис, который будет уведомлять о проверке данных украинцев в реестрах

В Украине запустят услугу «єЗахист» в приложении «Дія» и сервис, который будет уведомлять о проверке данных в реестрах.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу «єЗахист» в приложении «Дія». Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре», — написал он.
Также Федоров прокомментировал информацию о якобы «сливе данных украинцев в сети».
«На самом деле об этом писали всегда. Но сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины. Программа «Дія» не сохраняет личные данные. Поэтому когда вы авторизуетесь в «Дії», документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново», — пояснил министр.
Федоров заверил, что личные данные, которые сейчас хакеры продают в сети, «скомплектованы из разных источников, часто из одного популярного банка».
«Мы блокируем такие ресурсы и находим ресурсы инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем», — добавил он.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дія» и другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Секретарь СНБО Данилов также уверен в причастности России.
- Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной считается недавнее поражение России на переговорах о предстоящем сотрудничестве Украины с НАТО. Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- В ночь на 22 января неизвестный выложил на хакерском форуме объявление о продаже якобы персональных данных украинцев, полученных во время кибератаки на государственные сайты Украины, за $15 тысяч. В Минцифре уверяют, что это афера и провокация.