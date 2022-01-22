В Украине создадут сервис, который будет уведомлять о проверке данных украинцев в реестрах

В Украине запустят услугу «єЗахист» в приложении «Дія» и сервис, который будет уведомлять о проверке данных в реестрах.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу «єЗахист» в приложении «Дія». Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре», — написал он.