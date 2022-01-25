Минцифры набирает участников для бета-тестирования смены прописки в «Дії»

Министерство цифровой трансформации открыло набор желающих принять участие в бета-тестировании функции, позволяющей онлайн в приложении «Дія» изменять место регистрации.
Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.
«Собираем желающих на бета-тест декларирование места жительства в приложении «Дія». Наконец самая популярная услуга среди украинцев станет доступна на всю страну онлайн за несколько кликов. Больше никаких визитов в военкомат и в ЦПАУ — очень часто туда, где живет ваша прописка, а не вы», — написал министр.
Чтобы протестировать функцию, нужно подключиться по ссылке: https://team.diia.gov.ua. Затем на почту придет письмо с последующими инструкциями.
В целом для участия в бета-тестировании необходимо:
- налоговый номер и один из цифровых паспортов в приложении — ваш и владельцев жилья;
- наличие «Дія.Підпис» у вас и владельцев жилья;
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости;
- заявитель должен быть старше 14 лет.
Сейчас услуга недоступна жителям Днепра, Черновцов, Николаева, Херсона и Запорожья.
- Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 5463, который позволит украинцам менять место жительства (регистрации) в онлайн-режиме. Этот закон отменяет штамп в паспорте и бумажную выписку из ID-карты о прописке. Украинцы смогут изменять место жительства на портале «Дія» (раздел «Регистрация места жительства»), заполнив соответствующее заявление и подписав его с помощью электронной подписи.