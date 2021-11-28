Минцифра запускает бета-тестирование смены прописки в «Дії»

Министерство цифровой трансформации с 1 декабря запускает бета-тестирование изменения прописки онлайн в «Дії». Записаться могут почти все граждане, кроме жителей некоторых городов.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Команда Минцифры полностью изменяет формат услуги. Теперь нужно только заполнить заявление онлайн в удобное для вас время вместо очередей и посещений госучреждений. Услугу можно получить за 1 рабочий день», — отметили там.

Бета-тестирование стартует с 1 декабря на портале «Дія». Записаться на него можно по ссылке.

Для тестирования необходимы налоговые номера заявителя и владельца имущества, их электронные подписи, а право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости. Кроме того, заявитель должен быть старше 14 лет.

Временная услуга будет недоступна жителям Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона.