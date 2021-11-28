Мінцифра запускає бета-тестування зміни прописки в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації з 1 грудня запускає бета-тестування зміни прописки онлайн у «Дії». Записатися можуть майже всі громадяни, крім мешканців деяких міст.

Про це пише пресслужба відомства.

«Команда Мінцифри повністю змінює формат послуги. Тепер потрібно лише заповнити заяву онлайн у зручний для вас час замість черг та відвідувань держустанов. Послугу можна буде отримати за 1 робочий день», — зазначили там.

Бета-тестування стартує з 1 грудня на порталі «Дія». Записатися на нього можна за посиланням.

Для тестування потрібні податкові номери заявника та власника майна, їхні електронні підписи, а право власності на житло має бути внесено до реєстру нерухомості. Окрім цього, заявник має бути старше 14 років.

Тимчасово послуга буде недоступною для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона.