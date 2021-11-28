Мінцифра запускає бета-тестування зміни прописки в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації з 1 грудня запускає бета-тестування зміни прописки онлайн у «Дії». Записатися можуть майже всі громадяни, крім мешканців деяких міст.
Про це пише пресслужба відомства.
«Команда Мінцифри повністю змінює формат послуги. Тепер потрібно лише заповнити заяву онлайн у зручний для вас час замість черг та відвідувань держустанов. Послугу можна буде отримати за 1 робочий день», — зазначили там.
Бета-тестування стартує з 1 грудня на порталі «Дія». Записатися на нього можна за посиланням.
Для тестування потрібні податкові номери заявника та власника майна, їхні електронні підписи, а право власності на житло має бути внесено до реєстру нерухомості. Окрім цього, заявник має бути старше 14 років.
Тимчасово послуга буде недоступною для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона.
- Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 5463, який дозволить українцям змінювати місце проживання (реєстрації) в онлайн-режимі. Цим законом скасовується штамп у паспорті та паперовий витяг з ID-картки про прописку. Українці зможуть змінювати місце проживання в порталі «Дія» (розділ «Реєстрація місця проживання»), заповнивши відповідну заяву та підписавши її за допомогою електронного підпису.