Рада ухвалила закон про зміну місця проживання в онлайн. Штампи у паспортах скасовуються

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 5463, який дозволить українцям змінювати місце проживання (реєстрації) в онлайн.

Цим законом скасовується штамп у паспорті та паперовий витяг з ID-картки про прописку. Українці зможуть змінювати місце проживання в порталі «Дія» (розділ «Реєстрація місця проживання»), заповнивши відповідну заяву та підписавши її за допомогою електронного підпису.

Власники нерухомості можуть прописатися за добу, заповнивши заяву на порталі. Ті, хто живе, наприклад у квартирі, і хочуть вказати місце фактичною адресою проживання, зможуть в онлайн отримати підтвердження від власника — спеціальне посилання надходитиме на електронну пошту або у додаток.