Рада приняла закон о смене места жительства в онлайн. Штампы в паспортах отменяются

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 5463, который позволит украинцам менять место жительства (регистрации) в онлайн.

Этим законом отменяется штамп в паспорте и бумажная выписка из ID-карты о прописке. Украинцы смогут менять место жительства в портале «Дія» (раздел «Регистрация места проживания»), заполнив соответствующее заявление и подписав его с помощью электронной подписи.

Владельцы недвижимости смогут прописаться за сутки, заполнив заявление на портале. Те кто живет, например в квартире, и хотят указать место фактическим адрессом проживания, смогут в онлайн получить подтверждение от владельца — специальная ссылка будет приходить на электронную почту или в приложение.